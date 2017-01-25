83.6 مليون مسافر عبر مطار دبي 2016

احتفظ مطار دبي الدولي بلقبه كأضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الثالث على التوالي مع ارتفاع إجمالي أعداد مستخدميه إلى 83.6 مليون مسافر في العام 2016.

وحسب تقرير صادر عن مطارات دبي، ساهم تجاوز عدد المسافرين المستخدمين للمطار حاجز السبعة ملايين مسافر خلال 6 أشهر من العام الماضي، في ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين إلى 83 مليوناً و654 ألفاً و250 مسافراً بنمو 7.2% مقارنة مع 78 مليوناً و014 ألفاً و838 مسافراً في عام 2015. وسجل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال شهر أغسطس 2016 بوصول عدد مستخدميه إلى 7.72 ملايين مسافر، في حين سجل شهر ديسمبر الماضي رقماً مقارباً بلغ 7.70 ملايين نتيجة موسم السفر والأعياد.

وجهات جديدة

وشهد المطار خلال عام 2016 إطلاق عدد من شركات الطيران لخدمات جديدة من مطار دبي الدولي، بما في ذلك الخطوط الجوية النيبالية وخطوط روشيا، وإضافة 11 وجهة جديدة نتيجة لتوسيع شبكات فلاي دبي، وطيران الإمارات وغيرها من شركات الطيران الدولية.

الهند تتصدر

وواصلت الهند صدارتها من حيث إجمالي عدد المسافرين بين مطار دبي والوجهات الهندية، مدفوعة بزيادة الطاقة الاستيعابية وإطلاق خدمات جديدة من قبل شركات «سبايس جيت»، و«جيت ايرويز»، والخطوط الجوية الهندية، وغيرها من شركات الطيران، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 11 مليوناً و440 ألفاً و215 مسافراً في العام 2016 بزيادة 10.1% مقارنة بإجمالي 10 ملايين و391 ألفاً و367 مسافراً في 2015.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بإجمالي بلغ 6 ملايين و086 الفاً و158 مسافراً متجاوزة بفارق طفيف المملكة المتحدة التي سجلت 6 ملايين و061 ألفاً و342 مسافراً.

أما على صعيد وجهات المدن المرتبطة مع مطار دبي الدولي، فقد حلت لندن في المركز الأول متفوقة على الدوحة برصيد 3.75 ملايين مسافر في حين سجلت الدوحة 2.99 مليون مسافر، فيما حلت مومباي في المركز الثالث بفارق بسيط مع 2.35 مليون مسافر.

أما على صعيد نسبة النمو في العام 2016، فقد كانت الوجهات الأبرز هي أوروبا الشرقية (17.5%) – مدفوعة بالنمو المستمر والقوي لمساراتها إلى المنطقة والتوسع في شبكات طيران الإمارات، وفلاي دبي، وغيرها من شركات الطيران – تلتها آسيا (11.4%)، وشبه القارة الهندية (9.5%).

كما تابع مطار دبي الدولي صدارته لمطارات العالم على صعيد معدل المسافرين في كل رحلة، والذي وصل إلى 209 مسافرين في 2016، ما يمثل ارتفاعاً 4% مقارنة مع 2015. أما معدل المسافرين في كل رحلة خلال ديسمبر 2016 فقد بلغ 224 مسافراً بزيادة 7.1% مقارنة مع ديسمبر 2015 الذي سجل 209 مسافرين.

نمو الشحن

أما على صعيد الشحن الذي كان قد سجل انكماشاً في الربع الثالث من العام، فقد حققت كميات الشحن تعافياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 لتختتم العام بإجمالي قدره 2.59 مليون طن شحن بارتفاع 3.4% مقارنة مع 2015 الذي سجل إجمالي 2 مليون و5.6 آلاف طن شحن. وقد تمكن مطار دبي الدولي من مناولة 230.122 طن شحن في ديسمبر 2016 ما يمثل ارتفاعاً 5.4% مقارنة بإجمالي 218.408 أطنان شحن في الشهر ذاته من عام 2015.