8.4 مليار درهم أرباح “اتصالات” في 2016

حققت مجموعة اتصالات أرباح صافية بقيمة 8.4 مليار درهم خلال العام 2016 بنمو 2% فيما وصلت قيمة الإيرادات الموحدة إلى 52.4 مليار درهم بنمو سنوي 2%.

ووصلت الأرباح الصافية الموحدة للربع الرابع إلى 2.2 مليار درهم فيما وصلت الإيرادات الموحدة للربع الرابع إلى 12.9 مليار درهم، بزيادة سنوية 3% .. وفي دولة الإمارات زادت الإيرادات في الربع الرابع لتصل إلى 7.9 مليار درهم بنمو 14% وزادت الإيرادات الموحدة للسنة الكاملة بنسبة 5% لتصل إلى 30.3 مليار درهم.

واقترح مجلس الادارة توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم، لتصبح الأرباح النقدية الإجمالية الموزعة للسنة 2016 الكاملة 80 فلساً للسهم، وهو ما يمثل توزيع أرباح بنسبة 83% اذ بلغت ربحية السهم الواحد 0.26 درهم للربع الرابع لعام 2016 و0.97 درهم لـ 2016 كاملة.

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة “مجموعة اتصالات”، : تواصل مجموعة اتصالات تعزيز مكانتها الريادية كإحدى أبرز شركات الاتصالات في الأسواق الناشئة ، وعلى الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية العالمية، برهنت ’مجموعة اتصالات‘ مرة أخرى على أدائها القوي، مؤكدة بذلك على قدرتها على تأدية أعمالها بقوة ومرونة.

وأضاف لقد شكل العام 2016 بالنسبة إلى مجموعة اتصالات مرحلة هامة من الإنجازات، حيث استطعنا خلاله اتخاذ خطوات رئيسية في مسيرة التحول الرقمي، وواصلنا بذل الجهود الحثيثة لنوفر لعملائنا مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة والحلول المتكاملة والمنصات الذكية.

وأشار إلى أن “مجموعة اتصالات” ستواصل جهودها في مواكبة مختلف التحديات، وبالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأجندة مشاريع التحول الرقمي الخاصة بها، مما يتطلب تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، وذلك في إطار سعينا الدائم لتعزيز تجربة عملائنا ومنحهم قيمة مضافة .. كما ستواصل المجموعة الاستفادة من محفظة أعمالها ومن موقعها المالي القوي لاقتناص الفرص وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات.

وأكد رئيس مجلس إدارة “مجموعة اتصالات” على “إن المكانة التي وصلت إليها ’مجموعة اتصالات‘ اليوم جاءت نتيجة دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وباسم مجموعة اتصالات، أود أن أشكر قادتنا على رؤيتهم الثاقبة وعلى دعمهم الدائم والمستمر لــ اتصالات .. كما أود التأكيد هنا أيضاً على التزامنا بتسخير كل طاقاتنا في سبيل المساهمة في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر ذكاء”.

وقال إن نجاحنا الراهن والمستقبلي هو نتيجة طبيعية للعلاقة القوية والدعم المستمر الذي نتلقاه من مساهمينا، ووفاء عملائنا وثقتهم بنا، ونتيجة أيضاً لتفاني موظفينا، والالتزام الراسخ لإدارة مجموعة اتصالات وقدرتها على ترجمة أهداف الشركة إلى واقع ملموس”.

من جانبه قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ “مجموعة اتصالات”،إن مجموعة اتصالات اليوم في موقف قوي يمكنها من استغلال الفرص والتغلب على تحديات القطاع سريع التطور، والمضي قدماً بكل ثقة واقتدار كمزود رائد في الأسواق التي نعمل بها ..مشيرا الى ان النتائج المالية التي حققتها مجموعة اتصالات للعام 2016 تؤكد على قدرتنا على التعامل المرن مع الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي”.

وأضاف ” حافظت مجموعة اتصالات على تصنيفاتها العالية لدى وكالات الائتمان العالمية، وهي اليوم تقدم خدماتها إلى قاعدة واسعة من العملاء ضمن أسواقها الدولية، ونتطلع إلى نمو قوي في عدد المشتركين في المستقبل”.

وقال ” لقد كان العام 2016 عاماً هاماً بالنسبة لنا، حيث اتخذنا خطوات محورية تمثلت في وضع أجندة طموحة في المجال الرقمي والبدء الفعلي بتنفيذها، وذلك لأهمية الحفاظ على موقعنا الريادي في أسواقنا المحلية والدولية في ضوء الثورة الرقمية التي نشهدها اليوم وتوجه العالم نحو العصر الرقمي .. وسنواصل تركيزنا على توفير الحلول المخصصة والمبتكرة التي تتيح للحكومات، وقطاعات الأعمال، والأفراد تحقيق أقصى استفادة من القدرات التكنولوجية التي تلبي احتياجاتهم وتعزز قدراتهم وإمكاناتهم”.

ولفت إلى أن مجموعة اتصالات قادرة على تمكين مستقبل أكثر ذكاء، معتمدة على معرفتها الواسعة، وإمكاناتها، وأصولها، وأدائها المالي القوي .. وسنواصل مساهمتنا في دعم المجتمعات التي نخدمها وتقديم قيمة مضافة إلى جميع الأسواق التي نعمل بها .. كما ستبقى تجربة العملاء في صميم أولوياتنا وتركيزنا، وسوف نسعى جاهدين لنوفر لعملائنا أفضل مستويات الخدمة ومنتجات عالية الجودة على الدوام.