ارتفاع الأسهم الصينية في ختام التداولات

ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية وفي ظل تفاؤل المستثمرين إزاء آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومع انتعاش أسعار السلع الأساسية، لكنها سجلت خسائر فصلية.

وفي نهاية الجلسة، تقدم مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.15% إلى 3192 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1% فيما بلغت مكاسبه الشهرية 2.4%، لكنه سجل خسائر فصلية بنسبة 0.9%.

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.7 نقطة خلال يونيو/ حزيران، من 51.2 نقطة في مايو/ أيار، ليواصل نشاط القطاع نموه للشهر الحادي عشر على التوالي.

فيما ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس الطلبيات الجديدة إلى 53.1 نقطة من 52.3 نقطة، وارتفع مؤشر الإنتاج إلى 54.4 نقطة من 53.4 نقطة.

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