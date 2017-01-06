75.3 مليون مقعد لـ “طيران الإمارات” في 2016

أفادت المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي»، بأن «طيران الإمارات» حلّت ضمن قائمة أكبر 10 شركات طيران نمواً، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المقاعد التي وفرتها «الناقلة» وصل إلى 75.35 مليون مقعد في 2016، مقابل 68 مليون مقعد في 2015.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها أن «طيران الإمارات» سجلت نمواً في السعة المقعدية على الرحلات المجدولة بلغت 10.7% في عام 2016، لافتة إلى أن «الناقلة» واصلت نموها على مدار السنوات الماضية مع توسعاتها المستمرة.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» أضافت خلال عام 2016 إلى أسطولها 36 طائرة جديدة، منها 20 طائرة «إيرباص A380»، و16 طائرة «بوينغ 777»، في حين خرج من الخدمة 28 طائرة قديمة. واختتمت «طيران الإمارات» العام الماضي بأسطول مكون من 254 طائرة، بمتوسط عمر يبلغ خمس سنوات، مقارنة بمعدل الصناعة العالمية وهو 11 سنة، ومدّت «طيران الإمارات» خدماتها إلى سبع محطات جديدة للركاب، ومحطة للشحن خلال عام 2016، ما وصل بإجمالي وجهاتها مع نهاية العام إلى 153 محطة.