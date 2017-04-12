743 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم 743 مليون درهم منها 599 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات ونحو 144 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 205 مبايعات منها 23 لأراض بقيمة 411 مليون درهم و182 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 188مليون درهم.

وتقدمت “الحبية الثالثة” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 13مليون درهم فمنطقة “جبل علي الصناعية الأولى” بتسجيلها أربع مبايعات قيمتها 95 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 228 مليون درهم في منطقة “نخلة جميرا” تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة “جبل علي الصناعية الأولى”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة “نخلة جميرا” تلتها مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة “برج خليفة” .

وتصدرت “البرشاء جنوب الثالثة” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 58 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم تلتها منطقة “الخليج التجاري” بتسجيلها 18 مبايعة بمبلغ 16مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 144 مليون درهم منها 15 لأراض بمبلغ 69 مليون درهم و45رهنا لشقق وفيلات بقيمة 75 مليون درهم كان أهمها في منطقة “مرسى دبي” بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة “مجمع دبي للاستثمار الثاني” بقيمة 26 مليون درهم.