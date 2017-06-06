“إياتا” تدعو لإعادة فتح الحدود بعد نزاع الخليج

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى إعادة فتح الحدود بعد أن قطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية والبحرين العلاقات مع قطر وهو ما يعرقل السفر جوا في أرجاء المنطقة.

وقال ألكسندر دي جونياك رئيس إياتا “تعتمد صناعتنا على الحدود المفتوحة. نتطلع إلى إعادة فتح الحدود.. كلما حدث هذا سريعا كلما كان أفضل”. وامتنع عن الادلاء بمزيد من التعقيب على النزاع.

وحظرت السعودية يوم الاثنين دخول طائرات شركة الخطوط الجوية القطرية إلى مجالها الجوي في حين قالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي وشركة طيران الإمارات في دبي إنهما ستعلقان جميع الرحلات من وإلى الدوحة بدءا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

تعليقات

comments