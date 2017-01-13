740 مليون درهم لأغلى عقد تأمين على الحياة

وقع ملياردير أميركي عقد تأمين على حياته بقيمة 201 مليون دولار (740 مليون درهم)، وهو الحدث الذي سجلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أغلى عقد للتأمين على الحياة في التاريخ، محطماً رقم الممثل السينمائي السابق ديفيد جيفن عندما قام عام 1990 بتوقيع عقد تأمين على حياته بقيمة 100 مليون دولار.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوية الملياردير الذي يتخذ من وادي السيليكون ميداناً لأعماله، والذي تعاقد مع عدة شركات تأمين؛ لعدم وجود شركة واحدة تستطيع تأمين هذا المبلغ الضخم.

وبحسب موسوعة غينيس فقد استغرقت عملية التحقق من صحة السندات والسجلات المالية للعقد المبرم نحو 90 يوماً.