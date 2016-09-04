74 % من سكان دول الخليج يفضلون السكن في دبي

كشف استطلاع جديد تم بتكليف من “إلينغتون العقارية”، أن أكثر من ثلثي سكان دول مجلس التعاون الخليجي صنفوا دولة الإمارات كخيارهم الأول للإقامة، بناءً على جودة تصاميم المنازل المفعمة باللمسات الجمالية.

واختار أكثر من 66% دبي نظراً لجودة تصاميم العقارات السكنية فيها، حيث أبدى 58% من المشاركين بالاستطلاع استعدادهم للاستثمار في الفيلات أو منازل التاون هاوس كخيار مفضل للاستثمار العقاري في الإمارة.

وتضمنت قائمة المدن المصنفة في الاستطلاع، وفقاً لمكانة كل منها كوجهة مفضلة للإقامة بناءً على معايير جودة الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، كلاً من أبوظبي ومسقط والدوحة وجدة والرياض ومدينة الكويت والمنامة والدمام.

وجاء الاستطلاع الذي أعدته شركة “يوجوف YouGov” كجزء من دراسة مستمرة للتعرف على النظرة العامة عن القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل الاستطلاع استقصاء آراء أكثر من 2700 من المقيمين في المنطقة حول عناصر رئيسية تشمل التصميم، والقيمة التي توفرها المنازل، والتسهيلات المتاحة للسكان.

كما كشفت الدراسة أيضاً أن الأسباب الرئيسية التي تدفع المستهلكين إلى الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في عائد الإيجارات وقيمة العقارات (48% لكل منها)، ومن ثم الموقع (43%). ولفتت الدراسة إلى أن المستثمرين يهتمون بسجل مشاريع شركات التطوير، وحجم العقارات، والتجهيزات الداخلية المرفقة عند اتخاذ قرار الاستثمار.

وفي هذا السياق قال جوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة “إلينغتون العقارية”: “أوضحت لنا الدراسة أن المستثمرين يتطلعون إلى عقارات تضمن توازناً بين الأناقة الكلاسيكية وحداثة التصميم، وهم يفضلون المساحات السكنية الواسعة، ويقدرون عناصر التصميم بدءاً من المخطط الرئيسي وحتى أدق التفاصيل.”

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