8 % نمو حركة الركاب عبر مطار رأس الخيمة

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 149.6 ألف مسافر مقارنة مع 138.61 ألف مسافر خلال نفس الفترة من العام 2016 بنسبة نمو 8%، و97.59 ألف مسافر خلال الربع الأول من عام 2015 بنسبة نمو 54.34%.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس مطار رأس الخيمة الدولي ورئيس مجلس إدارة الطيران المدني، أن المؤشرات التي سجلها المطار خلال الربع الأول تعكس حجم النمو والنشاط الكبيرين اللذين تشهدهما إمارة رأس الخيمة في جميع القطاعات.

لافتاً أن هذا النمو المتواصل دفع دائرة الطيران المدني لوضع دراسات توسعية لمطار رأس الخيمة بهدف تلبية الطلب المتزايد من شركات الطيران والرحلات السياحية.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى سيحتفظ المطار بعدد من الرحلات السياحية القادمة من الدول الأوروبية خلال فصل الصيف هذا العام، حيث كانت الرحلات في السنوات الماضية تعمل فقط على نقل السياح في موسم الشتاء السياحي.

لافتاً أن هذا الإنجاز يعتبر شهادة تقدير للعمل الشاق الذي قامت به فرقنا في المطار مما أدى إلى نمو ثابت لقطاعي الطيران والسياحة في الإمارة.