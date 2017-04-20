714 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 714 مليون درهم منها 429 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 285 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 128 مبايعة منها 27 لأراض بقيمة 292 مليون درهم و101 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 137 مليون درهم.

وتقدمت “اليفرة 2” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ثلاثة ملايين درهم فمنطقة “ورسان الرابعة” بتسجيلها مبايعتين قيمتهما سبعة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعتين في منطقة “الممزر” الأولى بمبلغ 83 مليون درهم والثانية بقيمة 40 مليون درهم.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة “مرسى دبي” تلتها مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة “مجمع دبي للاستثمار الاول”.

وتصدرت “جبل علي الأولى” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 16 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم تلتها منطقة “البرشاء جنوب الرابعة” بتسجيلها 16 مبايعة بمبلغ 13 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 285 مليون درهم منها 18 لأراض بمبلغ 218 مليون درهم و37 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 67 مليون درهم كان أهمها في منطقة “الخليج التجاري” بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة “مرسى دبي” بقيمة 30 مليون درهم.