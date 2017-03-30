المركزي الإماراتي: 755.3 مليار درهم ودائع ادخارية بنهاية فبراير

ارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة إلى 28.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي (فبراير) مقابل 14.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 و24.1 مليار درهم بنهاية يناير و35.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضيين بارتفاع سنوي بلغ مقداره 13.5 مليار درهم بنمو قوي 91.84% .

وبارتفاع شهري مقداره 4.1 مليارات درهم بنسبة 17.2% وشكلت 8.39% من القاعدة النقدية بالدولة التي سجلت توسعاً خلال فبراير الماضي بنسبة 3.5%، حيث بلغت 336.3 مليار درهم مقابل 7.4% من القاعدة النقدية بالدولة التي بلغت 325.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي و338.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

ارتفاع

وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر فبراير 2017 أن الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 755.3 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 750.3 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين و751.5 مليار درهم بنهاية 2016 و738.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 بارتفاع سنوي 17.2 مليار درهم وشهري طفيف بلغ 5 مليارات درهم بنسبة 0.7% وخلال أول شهرين من العام بقيمة 3.8 مليارات درهم بنسبة 0.5%.

وأوضح التقرير أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي بلغت 198.3 مليـار درهم مقابل 185.4 بنهاية يناير و157.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، حيث اجتذبت البنوك ودائع حكومية جديدة في عام (من نهاية فبراير 2016 حتى فبراير2017) بلغت 41 مليار درهم بنمو سنوي 26.05% وبارتفاع شهري بلغ 13.9 مليار درهم بنسبة 7.5%، فيما بلغ النقد المتداول خارج البنوك 64.5 مليـــــار درهم مقابل 64.2 مليـــــار درهم بنهاية يناير بارتفاع شهري 300 مليون درهم ومقابل 61.4 مليـــــار درهم بنهاية فبراير 2016 بارتفاع سنوي بلغ 3.1 مليارات درهم.

وبلغت قيمة ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية 755.3 مليـــــار درهم مقابل 750.3 مليـــــار درهم بنهاية يناير بارتفاع شهري 5 مليارات درهم ومقابل 719.8 مليـــــار درهم بنهايــة فبراير 2016 بارتفاع سنوي 35.5 مليار درهم، فيما شكلت قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك 33.3% من القاعدة النقدية بنهاية فبراير مقابل 33% من القاعدة النقدية بنهاية يناير 2017.

وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت بقيمة 1.9 مليار درهم بنسبة 1.6% وبلغت 118.7 مليار درهم وشكلت 35.3% من القاعدة النقدية بنهاية فبراير مقابل 116.8 مليار درهم شكلت 35.9% من القاعدة النقدية بنهاية يناير و116.9 مليار درهم شكلت 34.6% بنهاية 2016.

مضاعف نقدي

وأشار التقرير إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر «المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك» وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.

وذكر أنه خلال الفترة من نهاية شهر يناير إلى نهاية شهر فبراير2017 انخفض المضاعف النقدي لكل من ن 1 ون 2 ون 3 من 1.47 إلى 1.45 إلى 3.7 ومن 4.35 إلى 4.29 على التوالي مما يعكس نمواً أسرع في القاعدة النقدية مقارنة بالنمو في المجاميع النقدية.