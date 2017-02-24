7.79 مليارات درهم أرباح “ديوا” 2016

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أرباحاً إجمالية بلغت 7 مليارات و795.95 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل 7 مليارات درهم و805.88 ملايين درهم في 2015.

وجاء في بيان أرسلته الهيئة إلى بورصة ناسداك دبي أمس بعد التدقيق من شركة برايس واترز كوبر، أن الأرباح التشغيلية بلغت 7 مليارات و129 مليوناً و28 ألف درهم حتى نهاية العام الماضي 2016، مقابل 7 مليارات و228.62 مليون درهم حتى نهاية العام 2015.

وبلغ صافي الأرباح عن العام الماضي 2016، 6 مليارات و583 مليوناً و72 ألف درهم مقابل 6 مليارات و320.99 مليون درهم نهاية 2015.

وارتفعت أصول هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» حتى نهاية العام الماضي 2016 إلى 102 مليار و530 مليوناً و923 ألف درهم مقابل 94 ملياراً و896.67 مليون درهم حتى نهاية 2015.

وتشمل محفظة الأصول عقارات ومحطات ومعدات واستثمارات ومشاريع مشتركة وأدوات مالية ومشتقات.