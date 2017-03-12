7.7 مليار دولار قيمة محفظة “اتصالات “

بلغت قيمة محفظة علامة “اتصالات ” التجارية 7.72 مليار دولار وفازت بلقب أقوى علامة تجارية لقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط من قبل “براند فاينانس” العالمية.

وتم منح “اتصالات” هذا اللقب بناء على عدد من المعايير والتي شملت التركيز على أنشطة العلامة التجارية ومشاريع الرعاية العالمية الهامة والفعاليات المحلية التي تستهدف العملاء الأفراد والشركات فضلا عن زيادة الإيرادات والتي ساهمت أيضا في قيمة العلامة التجارية.

وتملك “مجموعة اتصالات” حصصا في كل من “موبايلي” في السعودية و”يوفون” وشركة الاتصالات الباكستانية في باكستان و”ماروك تيليكوم” في المغرب و”موف” في إفريقيا.

ومن بين العوامل الرئيسية المساهمة في قوة محفظة علامة “مجموعة اتصالات” التجارية هو تصنيفها الائتماني المرتفع من /AA-/ إلى /AA+/ في عام 2017.. وهي المرة الأولى التي تقوم بها “براند فاينانس” بتقييم علامة تجارية بناء على محفظة أعمالها.

وتم تقييم “مجموعة اتصالات” أيضا بناء على برنامجها الخاص بمشاريع الرعاية العالمية مثل رعايتها لنادي “FC Barcelona ” إلى جانب الفعاليات المحلية التي تستهدف العملاء الأفراد والشركات على حد سواء.

وتقوم شركة “براند فاينانس” بتقييم آلاف العلامات التجارية سنويا لتشكيل مؤشري “غلوبال 500″ و”أقوى 500 علامة تجارية في قطاع الاتصالات” فضلا عن العديد من التقارير السوقية الأخرى والتي تقوم بإجرائها على مستوى القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة.

وقال ديفيد هايغ الرئيس التنفيذي لشركة “براند فاينانس” ان اتصالات انتهجت استراتيجية شاملة على مستوى محفظة علامتها التجارية كوسيلة لتعزيز قيمة أعمالها من خلال الاستفادة من الأصول ذات العلامات التجارية.

ومن شأن العلامات التجارية مثل موبايلي في السعودية أن توفر إمكانية الوصول إلى سوق مهمة جدا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي ..وبالإضافة إلى ذلك فقد مكنتها استراتيجيتها من بناء وجود لها في مناطق إقليمية هامة مجاورة لمنطقة الشرق مثل التواجد في إفريقيا وباكستان من خلال ماروك تيليكوم.

كما أن تواجد مجموعة اتصالات في باكستان يتيح للمجموعة فرصة لتعزيز محفظة علامتها التجارية والتمكن من تقديم محفظة أوسع من خدمات الهاتف الثابت والمتحرك عن طريق الشركتين المشغلتين يوفون وشركة الاتصالات الباكستانية PTCL.

وتسهم هذه الاستراتيجية الخاصة بمحفظة العلامة التجارية في الاستفادة من مجموعة من الفرص المستقبلية لاستخدام العلامة التجارية في تقديم قيمة مضافة لنمو الأعمال.