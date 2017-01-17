7.61 تريليونات درهم تحويلات مصرفية 2016

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس خلال عام 2016 مكتملاً، قفز إلى نحو 7.61 تريليونات درهم مقابل 7.39 تريليونات درهم خلال عام 2015 بارتفاع قياسي بالقيمة بلغ مقداره نحو 220.62 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 2.99 %.

وأوضحت الإحصاءات أنه على صعيد التغيرات الشهرية فإن قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» بلغت 805.8 مليارات درهم خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 786.57 مليار درهم في شهر نوفمبر الماضيين ومقابل 694.37 مليار درهم خلال نوفمبر 2015 بلغت 786.57 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 797.35 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضيين ومقابل 798.38 مليار درهم خلال ديسمبر 2015.

تحويلات

وأشارت الإحصاءات أن المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» ارتفع خلال عام 2016 إلى نحو 634.17 مليار درهم مقابل معدل شهري بلغ نحو 615.83 مليار خلال عام 2015 مكتملاً.

وأوضحت أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر النظام ارتفع من نحو 769.23 مليار درهم في يناير إلى 833.89 مليار درهم في فبراير بارتفاع شهري بلغت قيمته 64.66 مليار درهم بنمو نسبته 8.41 %.

وواصلت الارتفاع إلى 887.53 مليار درهم في مارس 2016 بارتفاع شهري بلغت قيمته 53.64 مليار درهم بنمو نسبته 6.43 % ثم بلغت 863.12 مليار درهم في أبريل بانخفاض شهري بلغت قيمته 24.41 مليار درهم بنسبة 2.75 %.

وعاود إجمالي قيمة التحويلات الارتفاع وبلغ بنهاية مايو 2016 نحو 869.59 مليار درهم بزيادة قيمتها 6.47 مليارات درهم بنمو 0.75 % وواصلت الارتفاع وبلغت بنهاية يونيو نحو 895.81 مليار درهم بزيادة قيمتها 26.22 مليار درهم بنمو 3.02% ثم بلغت 707.37 مليارات درهم في يوليو الماضي بانخفاض شهري بلغت قيمته 188.44 مليار درهم بنسبة 21.04 % .

وبلغت 691.44 مليار درهم في أغسطس الماضي بانخفاض بلغت قيمته 15.93 مليار درهم بنسبة 2.25 % ثم بلغت 735.51 مليار درهم في سبتمبر و 797.35 مليارات درهم في أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال عام 2016 بلغت تريليوناً و 555.46 مليار درهم قيمة 31.37 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.62 مليون شيك بقيمة 129.63 مليار درهم مقابل تريليون و 649.65 مليار درهم قيمة 32.57 مليون شيك في عام 2015 بمتوسط شهري بلغ 2.71 مليون شيك بقيمة 137.47 مليار درهم.

ووفقاً للإحصاءات بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال شهر ديسمبر الماضي 129.58 مليار درهم قيمة مليونين و544.18 ألف شيك مقابل 137.89 مليار درهم قيمة مليونين و700.84 ألف شيك خلال شهر ديسمبر عام 2015 ومقابل 129.76 مليار درهم قيمة مليونين و623.33 ألف شيك خلال شهر نوفمبر عام 2016..