106 ملايين درهم أرباح “الإمارات الإسلامي”

أعلن بنك الإمارات الإسلامي، عن نتائج أعماله في 2016، حيث كانت أبرز النتائج المالية أن حقق المصرف صافي أرباح بلغت 106 ملايين درهم، وبلغ الدخل الإجمالي للعام الماضي (صافي حصة المتعاملين وحاملي الصكوك من الأرباح) 2.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً نسبته 3% مقارنة بسابقه 2015.

وسجل إجمالي التكلفة العام الماضي 1.1 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقابل العام الأسبق، حيث استطاع المصرف تحقيق انخفاض كبير في إجمالي التكلفة خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، بعد تطبيقه لجملة من الإجراءات للحد من النفقات على مدار العام. كما حققت قيمة الموجودات ارتفاعاً بنسبة 11% مقارنة بقيمتها في نهاية 2015 لتصل إلى 59.2 مليار درهم.

وسجلت الأنشطة التمويلية والاستثمارية زيادة بمقدار 6% لتصل إلى 36.3 مليار درهم، وارتفعت قيمة ودائع المتعاملين بنسبة 5% لتصل إلى 41.1 مليار درهم، كما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8%. في حين استقرت نسبة التمويل إلى الودائع عند 88 %، ووصلت نسبة التمويلات المخفضة القيمة إلى 9%، وارتفع معدل التغطية ليصل إلى 96.9 %.