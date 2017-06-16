7 % نمو زوار قطر خلال 5 أشهر

شهدت قطر ارتفاعاً في أعداد زوارها القادمين بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى مايو 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 20166، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالدرجة الأولى من الزوار القادمين إلى قطر من الأمريكتين والقارة الأوروبية الذين زادت أعدادهم بنسبة 9% و14% على التوالي.

وتكشف البيانات التفصيلية لأنواع التأشيرات عن زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 27% في أعداد الزوار من طالبي الاستجمام، وهو ما يدل على التنوّع المتنامي في خيارات الترفيه والاستجمام التي توفرها قطر للسياح الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الترفيهية ذات الطابع العائلي وبتجربة الضيافة القطرية الأصيلة.

كما شهدت قطر ارتفاعاً نسبته 40% في عدد الزوار الذين قرروا التوقف فيها أثناء رحلاتهم بفضل تأشيرة العبور المجانية التي تصل مدتها إلى 96 ساعة، بالإضافة إلى نجاح حملة «قطر»، التي أطلقتها الخطوط الجوية القطرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتي ستستمر في تقديم للمسافرين إقامة فندقية مجانية لليلة في مجموعة من أفخم الفنادق في قطر من فئتي الخمس أو الأربع نجوم خلال فصل الصيف. وقد جاء مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند وجنوب أفريقيا وباكستان في صدارة الجنسيات التي اجتذبتها عروض رحلات التوقف في قطر.

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