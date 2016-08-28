698 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 698 مليون درهم منها 312 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 386 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 137 مبايعة منها 82 لأراض بقيمة 241 مليون درهم و55 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 71 مليون درهم.

و تقدمت “الحبية الثالثة” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 11 مليون درهم فمنطقة “نخلة جميرا” بتسجيلها خمس مبايعات قيمتها 18 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعتين في منطقة “جبل علي” بمبلغ 60 مليون درهم لكل منهما بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة “مرسى دبي” تلتها مبايعة بمبلغ أربعة ملايين درهم في منطقة “الثنية الثالثة” .

وتصدرت “مرسى دبي” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 17 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم تلتها منطقة “ورسان الأولى” بتسجيلها خمس مبايعات بمبلغ مليوني درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 386 مليون درهم منها 20 لأراض بمبلغ 350 مليون درهم و31 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 36 مليون درهم كان أهمها في منطقة “النهدة الأولى” بقيمة 117 مليون درهم وأخرى في منطقة “المرقبات” بقيمة 114 مليون درهم.

تعليقات

comments