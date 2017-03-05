“تبريد” تعلن عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد”، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة الشركة، كالتالي:

– خالد عبدالله القبيسي

– أحمد عبدالله حميد عبدالله بالهول

– فهد سعيد الرقباني

– أحمد يحي الإدريسي

– أحمد سعيد الكليلي العامري

– محمد جميل الرمحي

– عبد الرؤوف وليد البيطار

– خالد صالح محمد الراشدي

– محمد الحريمل الشامسي

– خالد عبدالله أحمد المرزوقي

– سعيد علي خلفان الظاهري

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أن السيد علي سعيد البادي الظاهري قد سحب ترشحه للعضوية، وتم استبعاده من القائمة، وتم إضافة السيد سعيد علي خلفان الظاهري إلى القائمة بعد مناقشات بين الشركة والهيئة.

وأشارت إلى أنها ستعرض القائمة النهائية على الجمعية العمومية خلال اجتماعها السنوي في 6 مارس القادم.

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Tags:تبريدشركاتمجلس الإدارة
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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