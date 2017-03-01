“فيسبوك” تختبر خاصية لمنع الانتحار

تتوسع “فيسبوك” في أدوات الحماية من الانتحار، حيث اختبرت مؤخراً خواص وتقنيات ذكاء اصطناعي يمكنها اكتشاف والتعرف على سلوك من يقبل على الانتحار.

وفي حالة نشر أحد المستخدمين أمرا ما يثير المخاوف بشأن حياته، فإن أصدقاءه يمكنهم التواصل معه مباشرة أو الإبلاغ عن المنشور لـ”فيسبوك”.

ووفقا لـ”فيسبوك”، فإن الشركة عينت فريقاً من الموظفين للمتابعة المستمرة على مدار الساعة من أجل تلقي بلاغات عن ميول انتحارية والتواصل مع المستخدمين.

ولا تعد هذه الخواص بدائل عن الإجراءات المباشرة التي يجب اتخاذها عند اكتشاف ميول انتحارية أو في أوقات الأزمات، ولكن “فيسبوك” تقصد المساعدة في منع هذا الأمر.