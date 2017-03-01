“إيكويت” ترفع طلباتها من السندات والصكوك إلى 5 مليارات دولار

قالت صادر مطلعة ان شركة ايكويت للبتروكيماويات رفعت حجم طلباتها من السندات والصكوك إلى 5 مليارات دولار لفترات تمتد من 5 الى 10 سنوات.

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وأكدت المصادر ان مبلغ التمويل ينقسم الى سندات وصكوك وقروض طويلة الامد ضمن استراتيجية «ايكويت» في إعادة هيكلتها المالية من قروض وسندات، موضحة ان هذه الصكوك الاولى من نوعها في الكويت لشركة لا تعمل في قطاع البنوك او الاستثمار.

وذكرت ان الهدف من السندات والقروض تمويل صفقة ام اي جلوبل بقيمة 3.2 مليارات دولار واعادة تمويل شركة الكويتية للستايرين، وقد أصدرت الشركة سندات تقليدية بقيمة 2.25 مليار دولار في أكتوبر 2016، وتتألف من شريحة بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات تستحق في 2022 وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.

وتوقعت المصادر صدور الصكوك البالغة 2.5 مليار دولار خلال الاسبوعين المقبلين.