688 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات ــ من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن وإجارة منتهية بالتملك ــ في دبي اليوم 688 مليون درهم منها 266 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات ونحو 422 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأوضح التقرير اليومي للتصرفات ــ الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك في دبي ــ أن الدائرة سجلت اليوم 152 مبايعة منها 25 لأراض بقيمة 113 مليون درهم و 127 مبايعة لشقق وفيلات بــ 153 مليون درهم.

وتقدمت ” حدائق الشيخ محمد بن راشد ” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 38 مليون درهم فمنطقة ” السطوة ” بتسجيلها مبايعتين قيمتها سبعة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 18 مليون درهم في منطقة ” البطين ” تلتها مبايعة بــ 11 مليون درهم في منطقة “مردف”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة ” برج خليفة ” تلتها مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة ” الثنية الرابعة “.

وتصدرت ” الخليج التجاري ” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 24 مبايعة بــ 25 مليون درهم تلتها منطقة ” اليلايس 2 ” بتسجيلها 12 مبايعة بمبلغ 16 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 422 مليون درهم .. منها 28 لأراض بمبلغ 369 مليون درهم و 45 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 53 مليون درهم كان أهمها في منطقة ” الخبيصي ” بــ 150 مليون درهم وأخرى في منطقة ” الخيران ” بقيمة 107 ملايين درهم.