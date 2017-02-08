“الخليج الأول” و”أبوظبي الوطني” يستغنيان عن 90 مديراً بعد اندماجهما

قالت قناة العربية نقلاً عن مصادر لها أن بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول سيستغنيان عن 90 مديراً بعد اندماجهما على الرغم من وجود الوظائف الشاغرة.

وأوضحت المصادر أن بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول اختارا حتى الآن 60 مديراً لتشغيل الكيان الجديد الناتج عن صفقة الاندماج وذلك من أصل 150 مديراً.

و كانت الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول و بنك أبوظبي الوطني، واللتان عقدتا بشكل منفصل على الاندماج بين البنكين، والذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول يبلغ نحو 6666 مليار درهم (181 مليار دولار).

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية “تبادل الأسهم”، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.