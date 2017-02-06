“القطرية” تستأنف نقل مسافري الدول الممنوعة إلى أمريكا

بدأت الخطوط الجوية القطرية نقل رعايا سبع دول منعوا في الأيام الأخيرة من دخول الأراضي الأمريكية، إلى الولايات المتحدة بعد أن علق قاض فيدرالي أمريكي مرسوم دونالد ترامب ضد الهجرة.

وقال مصدر مطلع بالخطوط القطرية أن الناقلة بدأت بالفعل نقل رعايا الدول المذكورة الى امريكا تنفيذا لتوجيهات إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال موقع الشركة إنها ستطبق التعليمات الجديدة طالما يحمل المسافرون تأشيرات صالحة. وجاء في البيان “سيسمح لرعايا الدول السبع (العراق وإيران وليبيا والصومال السودان وسوريا واليمن) وكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات صالحة أو إقامة دائمة (بطاقة خضراء) الدخول إلى الولايات المتحدة”. وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن القرار جاء “عملا بتوجيهات إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية”. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة تعلن السماح للمسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن المغادرة إلى مدن أمريكية طالما يحملون أوراقا سارية، وحذت شركات إير فرانس وأيبريا الإسبانية ولوفتهانزا والاتحاد الإماراتية حذو القطرية بعد قرار القاضي الذي قال البيت الأبيض إنه سيطعن عليه في أقرب وقت ممكن، وبدورها أعلنت الخارجية الأمريكية إعادة العمل بالتأشيرات المسحوبة بسبب مرسوم ترامب.

وكان قاض اتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، أوقف العمل مؤقتًا بالأمر التنفيذي، والذي يمنع بموجبه مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد. وقرر جيمس روبرت، القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن، وقف العمل مؤقتًا بقرار ترامب في عموم الولايات المتحدة، وأحال الأمر إلى وزارة العدل الأمريكية، لكن البيت الأبيض وعد بالرد على هذا الإجراء الذي يدشن مواجهة بين القضاء الفيدرالي ودونالد ترامب ويشكل ضربة قانونية قاسية لقراره. وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبرت يسري على كامل الأراضي الأمريكية حتى دراسة شكوى تقدم بها وزير العدل في ولاية واشنطن بوب فرغسون. ولم يتأخر رد البيت الأبيض الذي قال في بيان إن “وزير العدل ينوي تقديم طعن عاجل” من أجل تطبيق القانون وإلغاء قرار القاضي روبارت. وفي البداية وصف البيت الأبيض القرار بأنه “فضيحة” قبل أن يبث بيانه مجددا بعد دقائق ويشطب منه هذه الكلمة. وقال فرغسون وهو ديمقراطي، بعد إعلان قرار القاضي الفيدرالي إن “الدستور انتصر اليوم”، وأضاف “لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس”، مشيراً إلى أن القاضي روبرت عين بقرار من الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش.