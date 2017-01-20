مبيعات التجزئة البريطانية تهبط في ديسمبر

أثر ضعف فاق التوقعات لأداء مبيعات التجزئة البريطانية في ديسمبر كانون الأول على نموها في الربع الأخير من العام الماضي لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول ككل.

وكان إنفاق المستهلكين محركا للاقتصاد البريطاني منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران في الوقت الذي تباطأت فيه محركات أخرى للنمو مثل الاستثمار والتجارة.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت 1.9 في المئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول لتقل كثيرا عن تقديرات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا تراجعها 0.1 في المئة ولتسجل أكبر انخفاض منذ أبريل نيسان 2012.

لكن نمو مبيعات التجزئة في الربع الأخير من العام الماضي استقر عند 1.2 في المئة بما يكفي للمساهمة بواقع 0.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة.

وتتعارض بيانات ديسمبر كانون الأول التي اتسمت بالضعف مع تقارير تجارية من شركات التجزئة الكبرى التي سجل معظمها أداء قويا للمبيعات في موسم عيد الميلاد.

كان استطلاع أجرته رويترز شمل عددا من الخبراء الاقتصاديين ونشر في وقت سابق هذا الأسبوع أشار إلى أن من المرجح أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 1.2 في المئة هذا العام -وهو ما يقارب نصف معدله في 2016- رغم أن ركود الاقتصاد ليس ضمن الاحتمالات الواردة.

وأظهرت البيانات أن أسعار مبيعات التجزئة زادت 0.9 في المئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام لتسجل أكبر زيادة في ثلاث سنوات وتظهر مؤشرات جديدة على أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يدفع التضخم للارتفاع.