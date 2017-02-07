665.8 ملياراً أصول “أبوظبي الوطني” و”الخليج الأول”

قفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق. في حين ذكرت مصادر أن البنكين اختارا فريق الإدارة من المستوى الثاني للكيان الذي سينتج عن اندماجهما.

وكان المصرفان أعلنا في أكتوبر الماضي أنهما عينا فريق الإدارة من المستوى الأعلى لإدارة البنك الجديد الناتج عن الاندماج، والذي من المنتظر أن يكون الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأصول تبلغ نحو 175 مليار دولار.

وأظهرت البيانات المالية ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016.