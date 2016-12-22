بورصة قطر تختتم التعاملات على ارتفاع

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 0.3%، متجاوزا حاجز الـ 10400 نقطة، مغلقا عند مستوى 10428 نقطة ( + 36 نقطة )، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا نحو 260 مليون ريال.

وصعد سهم “بروة العقارية” بنسبة 1.7% لينهي جلسة اليوم عند مستوى 32.85 ريال، تلاه سهم “بنك الدوحة” بنسبة ارتفاع 1.6% عند 35 ريالا.

كما أغلق سهم “مصرف قطر الاسلامي” مرتفعا بمقدار 1.1% عند سعر 102 ريال، ومن ثم أسهم “إزدان القابضة” و”مصرف الريان” و”أوريدو” و”صناعات قطر” بنسب تراوحت بين 0.1%، 0.7%.

في المقابل، تراجع سهم “البنك التجاري” بمعدل 0.5% ليغلق عند 31.10 ريال، وأنهى سهم “قطر الوطني” الجلسة الختامية كأقل الأسهم انخفاضا بـ 0.1% عند 163.90 ريال.