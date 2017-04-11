632 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم 632 مليون درهم منها 389 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات ونحو 243 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 112 مبايعة منها 20 لأراض بقيمة 231 مليون درهم و92 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 158 مليون درهم.

وتقدمت “الحبية الثالثة” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم فمنطقة “حدائق الشيخ محمد بن راشد” بتسجيلها ثلاث مبايعات قيمتها 14 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 60 مليون درهم في منطقة “البرشاء جنوب الرابعة” تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة “الثنية الرابعة” بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة “برج خليفة” تلتها مبايعة بمبلغ ثمانية ملايين درهم في منطقة “الجداف” .

وتصدرت “جبل علي الأولى” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 11 مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم تلتها منطقة “برج خليفة” بتسجيلها 10 مبايعات بمبلغ 39 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 243 مليون درهم منها 15 لأراض بمبلغ 192 مليون درهم و44 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 51 مليون درهم كان أهمها في منطقة “سيح شعيب 2” بقيمة 161 مليون درهم وأخرى في منطقة “الثنية الرابعة” بقيمة 13 مليون درهم.