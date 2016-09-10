6000 محطة قاعدية للجوال من STC في أماكن تواجد الحجاج

أكملت شركة الاتصالات السعودية STC الاستعدادات لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن بمشعر عرفات، مجندة كافة قطاعاتها وإمكاناتها التقنية والبشرية للإسهام بتقديم أعلى مستويات خدمات الاتصال الجوال والثابت والبيانات.

وبلغ عدد المحطات القاعدية للجوال التي وفرتها الشركة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 6000 محطة للجوال موزعة على أماكن تواجد الحجاج، منها 2150 محطة لخدمة الجيل الرابع. كما وفرت الشركة 55 محطة متحركة في المشاعر المقدسة لدعم التغطية. وتعتبر هذه الكثافة للتغطية مقارنة بالمساحة المخدومة الأعلى نسبة في العالم.

تعليقات

comments