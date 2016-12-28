6.6% ارتفاعًا في انتاج اليابان من السيارات

share on:

ارتفع انتاج اليابان من السيارات شاملاً الحافلات والشاحنات خلال نوفمبر بنسبة 6.6% على أساس سنوي، بحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الياباني.

وقال الاتحاد الأربعاء، إن إنتاج البلاد من المركبات ارتفع إلى 840.3 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ788.4 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الاتحاد، ارتفاع صادرات اليابان من المركبات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبلغ إجمالي صادرات اليابان من السيارات والحافلات والشاحنات 422.9 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ414.8 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "تسلا" تكشف عن سيارتها الجديدة للدفع الرباعي "الموديل إكس"
Tags:اليابانسيارات
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

“هيونداي” تعتزم خفض النفقات لمواجهة تراجع الأرباح

share
  • /

سوق السيارات البريطاني يسجل أفضل أداء لشهر نوفمبر

share on: