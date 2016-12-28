6.6% ارتفاعًا في انتاج اليابان من السيارات

ارتفع انتاج اليابان من السيارات شاملاً الحافلات والشاحنات خلال نوفمبر بنسبة 6.6% على أساس سنوي، بحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الياباني.

وقال الاتحاد الأربعاء، إن إنتاج البلاد من المركبات ارتفع إلى 840.3 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ788.4 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الاتحاد، ارتفاع صادرات اليابان من المركبات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبلغ إجمالي صادرات اليابان من السيارات والحافلات والشاحنات 422.9 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ414.8 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.