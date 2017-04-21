6.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

وصلت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي خلال الاسبوع الحالي إلى 6.3 مليار درهم مدفوعة بعمليات رهون كبيرة بلغت قيمتها 4.2 مليار درهم بالإضافة إلى معاملات بيع أراض وشقق وفيلات بنحو 2.1 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم بأن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 754 مبايعة منها 161 لأراض بقيمة 1.3 مليار درهم و593 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 800 مليون درهم.

وتقدمت “اليفرة 2” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم فمنطقة “اليفرة 3″ بتسجيلها 24 مبايعة قيمتها 33 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 107 ملايين درهم في منطقة ” البرشاء جنوب الخامسة” تلتها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة “برج خليفة”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة “المركاض” تلتها مبايعة بمبلغ 30 مليون درهم في منطقة “مرسى دبي” .

وتصدرت “مرسى دبي” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 95 مبايعة بقيمة 232 مليون درهم تلتها منطقة “جبل علي الأولى” بتسجيلها 82 مبايعة بمبلغ 58 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة خلال الاسبوع تسجيل رهون بقيمة 4.2 مليار درهم منها 86 لأراض بمبلغ 3.8 مليار درهم و232 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 400 مليون درهم كان أهمها في منطقة “الخيران” بقيمة 2.4 مليون درهم وأخرى في منطقة “الصفوح الثانية” بقيمة 300 مليون درهم.