6.3 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في 7 أشهر

بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ستة ملايين و307 آلاف و463 مسافراً، بنمو بلغت نسبته نحو 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن المطار،، أن عدد مسافري العبور، وصل خلال الفترة بين يناير ويوليو 2016 إلى 6226 مسافراً، مشيرة إلى أن حجم الشحن الجوي وصل إلى 105 آلاف و750 طناً، فيما بلغ حجم الشحن الجوي – البحري 7266 طناً.

كما وصلت حركة الطائرات في المطار، خلال الفترة نفسها، إلى 42 ألفاً و845 حركة، منها 41 ألفاً و805 حركات للرحلات المجدولة، و1040 حركة غير مجدولة.

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