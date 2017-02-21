6 بنوك تنافس على دور في طرح “أرامكو” ببورصة الرياض

أبلغت مصادر مطلعة رويترز يوم الثلاثاء أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة ببورصة الرياض.

تنوي السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر منتج للنفط في العالم بكل من السوق المالية السعودية في الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن اتش.اس.بي.سي السعودية ومقره الرياض وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني واتش.اس.بي.سي قدم مقترحا إلى أرامكو في أوائل فبراير شباط وكذلك الأهلي المالية وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال والرياض المالية وجي.آي.بي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.

تبحث أرامكو أيضا عروضا من بنوك أجنبية لطرح الأسهم عالميا وكان مصدر قال في 17 فبراير شباط إن جيه.بي مورجان أقرب البنوك التي سيقع عليها الاختيار لتولى تعهد الاكتتاب. واختارت أرامكو في الآونة الأخيرة بنك الاستثمار موليس آند كو كمستشار للطرح.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع البت في تفويض البنوك محليا قبل نهاية الشهر.

ولم ترد أرامكو فورا على طلب تعليق من رويترز.

وقالت المصادر إن دور البنوك التي ستتولى الطرح المحلي سيتضمن العمل مع المسؤولين في هيئة السوق المالية السعودية للإعداد من أجل إدراج أرامكو في بورصة الرياض والمتوقع أن يكون أصغر من الحصة التي ستدرج عالميا.

وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعقيب في حين لم ترد الشركات المالية الأخرى على الفور على طلبات للتعليق بالبريد الإلكتروني.

ويتطلع مسؤولون إلى أن يبلغ تقييم الشركة نحو تريليوني دولار مما سيسمح لهم بجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار من المستثمرين.

كانت مصادر بالقطاع وأخرى مصرفية قالت لرويترز إن المملكة تدرس خيارين لشكل أرامكو حين تبيع أسهما في الشركة العام المقبل وهما إما مجموعة صناعية عملاقة أو شركة نفط عالمية متخصصة.