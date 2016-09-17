6 % ارتفاع ودائع الأفراد في بنوك الإمارات

ارتفعت ودائع الأفراد بداخل دولة الإمارات ، لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 6% إلى 21,6 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات أن الرصيد الإجمالي لودائع الأفراد المقيمين ارتفع إلى 382,34 مليار درهم بنهاية يوليو 2016، مقارنة مع 360,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، ما يعتبر مؤشراً على تحسن الملاءة المالية للسكان الأفراد في الإمارات واستمرار الثقة المرتفعة بالقطاع المصرفي، بحسب صحيفة الاتحاد.

كما ارتفعت ودائع الأفراد غير المقيمين بالدولة بقيمة 900 مليون درهم خلال نفس الفترة لتصل إلى 28,4 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 بزيادة نسبتها 3,3% مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2015 البالغ 27,5 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الخارج.

ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي ودائع الأفراد المقيمين وغير المقيمين بلغت 410,7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 388,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 بزيادة إجمالية قدرها 22,44 مليار درهم بنسبة 5,8% خلال الفترة.