59 فندقاً جديداً في الإمارات خلال 2017

كشفت أحدث أرقام القطاع الفندقي أنه من المقرر افتتاح أكثر من 300 فندق جديد، تضم مجتمعة 84337 غرفة في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام القبل.

أفاد تقرير النظرة العامة على إنشاءات الفنادق بالشرق الأوسط وإفريقيا الذي أصدرته توب هوتيل بروجيكتس – أثناء الاستعداد لإقامة الدورة 17 من معرض تجهيزات الفنادق دبي السنوي (‎ 19-17 سبتمبر الجاري) – الانتهاء من أعمال البناء في 316 مشروعاً جديداً في القطاع بالمنطقة في عام 2017، ومن هذا المنطلق سيتم افتتاح 84337 غرفة جديدة للسياح والمصطافين.

وتضم الإمارات نحو 20% من مشروعات التطوير المذكورة، في ظل تنفيذ 59 مشروعاً في الوقت الحالي. وتليها بفارق صغير المملكة العربية السعودية بواقع 51 مشروع بناء قيد التنفيذ، ومن المرتقب أن تشهد تركيا (28)، وقطر (18)، والمغرب (17).

وقالت كارولاين ليست، مديرة المبيعات الدولية في توب هوتيل بروجيكتس، «من المرتقب أن تشهد المنطقة افتتاح عدد من الفنادق اللافتة للنظر في عام 2017.

وتشمل فندق إم إي دبي، من تصميم المعمارية المعروفة، الراحلة زها حديد، ومشروع أبراج كدي بمكة، والذي سيصبح أضخم فندق في العالم، حيث يضم 18 ألف غرفة؛ وفندق أدريس إعمار سكوير في إسطنبول، وفندق شاطئ ميليا السعيدية بالمغرب».

أضافت ليست، التي ستتحدث في إطار جلسة النقاش «آخر مستجدات اتجاهات وأنماط السوق والمستهلكين – الاطلاع على الخبايا والأسرار» خلال مؤتمر الرؤية الذي سيقام في معرض تجهيزات الفنادق دبي 2016، «لا تزال دبي والرياض والدوحة المدن الأكثر نشاطاً، وفي معرض تجهيزات الفنادق، سنقدم أحدث الحقائق والأرقام حول مشروعات إنشاء الفنادق قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع نظرة عن قرب على الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي».

في ضوء وجود 138 مشروعاً فندقياً قيد التنفيذ حالياً في مختلف أنحاء دبي، من المرتقب زيادة الحديث عن مشروعات التطوير بقطاع الاستضافة في المدينة بفضل استقبال معرض تجهيزات الفنادق – والحدثين اللذين يشتركان في الموقع نفسه، معرض الترفيه، ومعرض الشرق الأوسط لحمامات السباحة – لما يزيد على 30 ألف زائر اعتباراً من الأسبوع الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.

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