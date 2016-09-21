الإمارات تتصدر قائمة أفضل دول العالم بتدني الحرائق

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل دول العالم بتدني الحرائق والوفيات الناجمة عنها خلال الأعوام بين 2010 و2014، وذلك استناداً للتقرير الدوري الذي نشرته المنظمة العالمية لخدمات الإطفاء والإنقاذ، ومقرها باريس.

وبلغ معدل الحرائق لكل 1000 نسمة من السكان حوالي 2.19 حريق ومعدل الوفيات لكل 1000 نسمة 0.023 وفاة، وتقدمت بذلك على دول عديدة من بينها فرنسا، والمملكة المتحدة، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الشيخ سيف بن زايد اَل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس السعادة والإيجابية لعام 2016، على أن الحكومة الإماراتية تسعى لتتصدر دول العالم بإسعاد المتعاملين، مشيراً إلى أنها تهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات

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