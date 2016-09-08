58 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين الإمارات والاتحاد الاوروبى

بلغت قيمة واردات الإمارات من دول الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، 48,5 مليار يورو (198 مليار درهم)، فيما بلغت صادرات الدولة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015 نحو 9.4 مليارات يورو (38,3 مليار درهم)، ليصل بذلك حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين نحو 58 مليار يورو (236,4 مليار درهم). وهناك أكثر من 6000 شركة أوروبية تعمل في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية بالدولة التي تعتبر من أكبر الأسواق العربية الحاضنة للشركات الأوروبية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.