577 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 577 مليون درهم منها 441 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، وعمليات رهن بقيمة حوالي 136 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن الدائرة سجلت اليوم 229 مبايعة منها 88 لأراض بقيمة 260 مليون درهم و141 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 181 مليون درهم.

وتقدمت “اليفرة 3” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، فمنطقة “اليفرة 2” بتسجيلها 23 مبايعة قيمتها 28 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 21 مليون درهم في منطقة “السطوة” تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة “نخلة جميرا”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة “برج خليفة” تلتها مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة “ند الشبا الأولى”.

وتصدرت “البرشاء جنوب الثالثة” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 29 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة “الخليج التجاري” بتسجيلها 13 مبايعة بمبلغ 21 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 136 مليون درهم، منها 24 لأراض بمبلغ 80 مليون درهم، و38 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 56 مليون درهم، كان أهمها في منطقة “أم الشيف” بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة “الثنية الخامسة” بقيمة 15 مليون درهم.