سوق دبي يرتفع فى ختام التعاملات

تحول سوق دبي المالي للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بعد ثلاثة تراجعات متتالية، بدعم مباشر من أسهم قطاع الاستثمار والنقل والعقار.

وصعد المؤشر العام 0.12% رابحاً 4.03 نقطة إلى 3494.30 نقطة، متجاهلاً تراجعات امس

وتصدر قطاع السلع الارتفاعات بنحو 1.8% من خلال صعود سهم دبي باركس بنفس النسبة، وارتفع قطاع النقل 0.6% بعد صعود سهم الخليج للملاحة 2.7% وأرامكس 2.25%، وزاد قطاع الاستثمار 0.16%، مع صعود سهم دبي للاستثمار 0.47%، وارتفع قطاع العقارات 0.05% مع صعود سهم إعمار 0.4%.

في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.13% مع انخفاض سهم دبي الإسلامي 0.18%.

وتراجعت كميات التداول اليوم إلى 150.9 مليون سهم مقابل 184.08 مليون سهم بالجلسة السابقة، بينما ارتفعت القيم إلى 295.26 مليون درهم مقابل 232.27 مليون درهم بالجلسة السابقة.

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