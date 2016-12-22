563 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم نحو 563 مليون درهم منها 458 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 105 ملايين درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 136 مبايعة منها 81 لأراض بقيمة 380 مليون درهم و55 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 78 مليون درهم.

وتقدمت “ورسان الأولى” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 62 مليون درهم فمنطقة “الحبية الثالثة” بتسجيلها مبايعتين قيمتهما أربعة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 194 مليون درهم في منطقة “جبل علي الأولى” تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة “جزر العالم”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة “المركاض” تلتها مبايعة بمبلغ أربعة ملايين درهم في منطقة “مجمع دبي للاستثمار الاول” .

وتصدرت “البرشاء جنوب الرابعة” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة خمس مبايعات بقيمة ثلاثة ملايين درهم تلتها منطقة “مرسى دبي” بتسجيلها خمس مبايعات بثمانية ملايين درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 105 ملايين درهم منها 12 لأراض بمبلغ 41 مليون درهم و53 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 64 مليون درهم كان أهمها في منطقة “الوصل” بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة “الخليج التجاري” بقيمة ثمانية ملايين درهم.