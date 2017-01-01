إنجاز 5592 وحدة سكنية في أبوظبي خلال 9 أشهر

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها في الإمارة خلال الشهور التسعة الأولي من عام 2016 بلغ 5592 وحدة سكنية.

وأوضح في تقرير أصدره امس بعنوان “إحصاءات المباني المنجزة في الربع الثالث من عام 2016” أن عدد المباني المنجزة في التسعة شهور الأولي من عام 2016 بلغ 2794 مبنيا.

وتفصيلاً، قال مركز الإحصاء في أبوظبي امس إن عدد الوحدات السكنية المنجزة في الإمارة خلال الربع الثالث من العام 2016 بلغ 1763 وحدة سكنية ليصل بذلك إجمالي الوحدات السكنية المنجزة خلال التسعة شهور الأولي من 2016 إلى 5592 وحدة سكنية.

وأوضح التقرير أن من بين الوحدات السكنية التي تم انجازها في الربع الثالث 1137 وحدة سكنية منجزة في أبوظبي، و595 وحدة في العين، و31 وحدة في المنطقة الغربية.

ووفقا للتقرير، تراوح متوسط الكلفة التقديرية للمتر المربع في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام 2016، بين 2519 درهماً و2568 درهما حسب مساحة البناء والإقليم.

ولفت إلى أن عدد المباني المنجزة في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام 2016 بلغ 1066 مبنياً شاملة المباني الجديدة والإضافات ليصل بذلك عدد المباني المنجزة خلال تسعة شهور إلى 2794 مبنياً.

ونوه التقرير بأن المباني السكنية المنجزة استحوذت علي الغالبية العظمي من المباني المنجزة في العاصمة، حيث بلغ عددها 986 مبنياً، بينما بلغ عدد المباني التجارية المنجزة 29 مبنياً، ثم المباني الصناعية بإجمالي 25 مبنياً، تليها المرافق العامة بعدد 15 مبنياً وأخيراً المباني السكنية التجارية بعدد 11 مبنياً.

وللمرة الأولي هذا العام، تستحوذ العين علي العدد الأكبر من المباني المنجزة في الإمارة بإجمالي 593 مبنياً، منها 57% من هذه المباني في منطقة جبل حفيت، تليها أبوظبي بعدد 454 مبنياً، منها 67.6% منها في مدن خليفة ومحمد بن زايد والشامخة وشخبوط، ثم المنطقة الغربية بعدد 19 مبنياً، منها 84% في مدينة زايد.