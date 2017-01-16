54.75 % زيادة في الطلب على بطاقات الائتمان 2016

ارتفع عدد المتقدمين للحصول على بطاقات ائتمانية في الإمارات خلال عام 2016، بنسبة 54.75 %، مقارنة بالعام السابق، وفق ما أظهرته بيانات موقع compareit4me.com، المتخصص بالمقارنات المالية في الشرق الأوسط.

وكان الارتفاع الأكبر من نصيب البطاقات غير الإسلامية، التي شهدت ارتفاعاً بمعدل 134.23% مع مرور العام. بينما بطاقات الائتمان الإسلامية شهدت تراجعاً بعدد المتقدمين، بحوالي 8.75 % عن العام السابق.

وتراوحت رواتب الشريحة الأكبر من المتقدمين بين 20.000 درهم إلى 29.999 درهماً. فهذه النسبة زادت في 2016، بنسبة 240 % عن العام السابق، ما يظهر ثقة ورغبة أكبر للحصول على البطاقات عن العام السابق.

ويفسر سامر شهاب مدير العمليات التنفيذي في compareit4me.com، هذه الظاهرة بالقول: «يعود سبب ارتفاع نسبة المتقدمين من فئه الرواتب هذه، إلى رغبتهم بالحصول على الميزات والعروض التي تمنحها لهم هذه البطاقات، كالسماح بالدخول لصالات المطارات وغيرها من الامتيازات».

وأردف: «ولكن تجدر الملاحظة إلى أن معظم البنوك في الإمارات، تستهدف هذه الفئة من الرواتب، ولذلك، فإن هذه المعدلات تعد دليلاً على نجاح خطة البنوك في 2016».

رواتب

وأظهر تقرير compareit4me.com، أن البطاقات الائتمانية هي المنتج الأكثر طلباً بين أغلب معدلات الرواتب. حيث إن الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 5.000 درهم- 9.999 درهماً، زادت نسبة تقدمهم للحصول على بطاقات ائتمانية بنسبة 58.77 %، ومن تتراوح رواتبهم بين 10.000 درهم- 19.999 درهماً، فكانت الزيادة بمقدار 141.53 % في 2016 عن العام الأسبق.

وقال سامر: «يبدو أن هذا الميزة مرغوبة بين العملاء، فإذا استخدمت البطاقة الائتمانية بشكل مناسب، تستطيع التوفير على النفقات اليومية، وأيضاً فنفس البطاقة تأتي مع ميزات إضافية، يمكن الاستفادة منها. وهكذا تستهدف البنوك بطريقة ذكية، عملاءها بكل ما يتعلق بأموالهم».

بطاقات

أما أكثر البطاقات إقبالاً في عام 2016، فكانت: أميركان إكسبرس، التي حلت في المرتبة الأولى، بأخذها طلبات تعادل 22.49 %، ثم بطاقات سيتي بنك في المركز الثاني، ونسبة 15.04 % من الطلبات، في حين جاء بنك أبوظبي التجاري في المركز الثالث برصيد 13.29 %، وحلت بطاقات بنك الاتحاد الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني في المركز الخامس.