5000 وحدة سكنية تدخل سوق دبي في 6 أشهر

تراجع متوسط أسعار عقارات دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2015، وفق تقرير لشركة ديلويت العالمية أوضحت فيه الشركة أن دبي شهدت إضافة أكثر من 5000 وحدة سكنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتوقع التقرير إضافة الرقم نفسه من الوحدات السكنية خلال النصف الثاني من 2016، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي ستدخل السوق العقاري في الإمارة إلى 10 آلاف وحدة بنهاية العام الجاري. وأظهر التقرير أن أكثر المناطق انخفاضاً في الأسعار كانت الوحدات الفاخرة في نخلة جميرا ومنطقة وسط المدينة «داون تاون» والتي بلغت فيها مستويات الانخفاض 10% خلال الأشهر الستة الأولى من 2016.

أسباب

وعن أسباب انخفاض الأسعار، أشار تقرير المؤسسة العالمية إلى الأثر التراكمي لتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى اختلال معادلة العرض والطلب لصالح الأول حيث إن زيادة الوحدات الجديدة فاق الطلب على هذه الوحدات. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض كان بالأساس انخفاضاً في متوسط الأسعار وليس في الأسعار نفسها، حيث إن زيادة عدد الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ساهمت في تراجع متوسط الأسعار، مضيفاً أن انخفاض الأسعار الحالي يساهم في جعل السوق العقاري بإمارة دبي أكثر نضجاً، واصفاً التراجعات السعرية بـ«عمليات التصحيح» الإيجابية.

الفنادق

من ناحية أخرى، أكد التقرير أن فنادق دبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما فاق توقعات المؤسسة التي أطلقتها نهاية العام الماضي والتي تراوحت ما بين 70 إلى 75%. وأشار التقرير إلى أن فنادق الإمارة استمرت في التنافس على تحقيق مستويات إشغال أفضل بخفض معدل المتوسط اليومي، ما أدى إلى تحقيق نمو في عدد الزائرين المطلوب لدعم الاستثمار في البنية التحتية للسياحة. وأشار التقرير إلى أن الشقق الفندقية كانت محط التركيز خلال النصف الأول، وحققت الأداء الأفضل مقارنة بباقي القطاعات، حيث بلغ معدل إشغال الشقق الفندقية ما فاق 83%.

معدلات عالية

وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني استمرار المشهد الفندقي والسياحي في دبي بالوتيرة نفسها، حيث سيستمر الإشغال في تحقيق معدلات عالية، خصوصاً في ظل مخطط دبي لزيادة سعة مطارات دبي إلى 97 مليون زائر في 2016، ما سيوفر المزيد من الفرص للاستفادة من زيادة الطلب على قطاع الفنادق، سواء من حيث الزائرين العابرين أو الزائرين المتوجهين إلى دبي.

تجزئة

توقع تقرير ديلويت أن يكون هناك المزيد من الاعتدال في نمو مبيعات التجزئة خلال النصف الثاني في مواجهة سعر صرف قوي للدولار وتباطؤ الطلب من الأسواق الدولية المصدرة مثل روسيا والصين وبعض أجزاء أوروبا. وسيكون نمو أسعار إيجارات التجزئة ثابتاً في 2016 باستثناء المراكز التجارية الضخمة. . وستزداد قوة قطاع الأغذية والمشروبات بفعل اختراق أوسع للعلامات التجارية.