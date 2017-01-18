5.5 مليار درهم حجم استثمارات محطة المرفأ في أبوظبي

قال سيباستيان أربولا الرئيس التنفيذي لشركة إنجي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وتركيا، أنه تقدر استثمارات مشروع محطة المرفأ الذي تنفذه الشركة في أبوظبي بـ 5.5 مليار درهم.

وأوضح ان هيئة كهرباء ومياه أبوظبي تمتلك 80% من أسهم المشروع، بينما تعود الحصة المتبقية بنسبة 20% لشركة إنجي، لافتاً إلى أنه سيتم بيع الماء والكهرباء المنتجة في محطة المرفأ لشركة أبوظبي للكهرباء والماء وفقاً لاتفاقية شراء الماء والكهرباء لمدة 25 سنة.

وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج التشغيلي للمشروع في صيف 2017، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال المشروع وبعد إضافة المرافق الجديدة سيصل إجمالي القدرة الكهربائية للمرافق الحالية والجديدة معاً إلى 1.600 ميجاواط وسعة 52.5 مليون جالون من مياه البحر المحلاة في اليوم.

و يقع مشروع محطة المرفأ في مدينة المرفأ على بعد 120 كم عن مدينة أبوظبي ، ويتضمن المشروع شراء عدد من مرافق المياه والكهرباء الحالية القائمة في محطة المرفأ، وتطوير وتصميم وهندسة وبناء مرافق جديدة، إضافة إلى عمليات تشغيل المحطة.