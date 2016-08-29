5 مليارات درهم قيمة مناقصات “إكسبو 2020 ” للشركات الصغيرة والمتوسطة

خصص “إكسبو 2020 دبي” نسبة 20% من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من داخل الدولة وخارجها بعقود تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم.

و قال “سلطان بن سعيد المنصوري” وزير الاقتصاد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل أولوية استراتيجية لدى اهتمامات الحكومة، مشيراً إلى أن هذه المنشاَت تتمتع بالعديد من التسهيلات ومن أبرزها تخصيص نسبة من المشتريات،والعقود، والخدمات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية، و5% من المشتريات والعقود والخدمات للشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق 25% من ملكيتها .

وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ عددها نحو 400 ألف شركة، وتساهم بنسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي ومستهدف إلى الوصول بها إلى 70% بحلول عام 2021.

كما أشارت “ريم إبراهيم الهاشمي” وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب إكسبو 2020 في دبي إلى أنه قد وصل عدد الشركات المسجلة في البوابة والمناقصات لدى “إكسبو 2020 دبي”، التي شهدت ترسية 787 مناقصة إلى 6196 شركة، منها 2418 شركة صغيرة ومتوسطة، وبلغ عدد المناقصات التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة 320 مناقصة.

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