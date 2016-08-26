جيتكس "2016"
5 آلاف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال النصف الأول

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5 آلاف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال النصف الأول

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High-rise buildings surround the man-made waterways of the Dubai Marina development in Dubai, United Arab Emirates, on Saturday, Dec. 10, 2011. Dubai and its state-owned non-financial companies have $101.5 billion of outstanding debt and may need further financial support to meet those obligations, Moody's said. Photographer: Gabriela Maj/Bloomberg

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها في السوق العقاري المحلي في دبي خلال النصف الأول من 2016 نحو 5 آلاف وحدة، مقارنة بـ 6 آلاف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان عدد الوحدات السكنية المنجزة في دبي خلال عام 2015، قد بلغ 12 ألف وحدة سكنية، حسب تقرير “ريدن”.

وأوضح التقرير أن أسعار بيع الوحدات السكنية سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر يوليو الماضي بواقع 0.31%، بينما انخفضت أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 0.62%، مقارنة بالشهر نفسه من 2015، وفقا لصحيفة “الخليج”.

وشهدت أسعار مبيعات الوحدات السكنية في السوق العقاري المحلي بدبي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام استقراراً واضحاً.

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Tags:#عقاراتالاماراتدبي
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