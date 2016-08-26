5 آلاف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال النصف الأول

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها في السوق العقاري المحلي في دبي خلال النصف الأول من 2016 نحو 5 آلاف وحدة، مقارنة بـ 6 آلاف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان عدد الوحدات السكنية المنجزة في دبي خلال عام 2015، قد بلغ 12 ألف وحدة سكنية، حسب تقرير “ريدن”.

وأوضح التقرير أن أسعار بيع الوحدات السكنية سجلت تراجعاً طفيفاً خلال شهر يوليو الماضي بواقع 0.31%، بينما انخفضت أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 0.62%، مقارنة بالشهر نفسه من 2015، وفقا لصحيفة “الخليج”.

وشهدت أسعار مبيعات الوحدات السكنية في السوق العقاري المحلي بدبي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام استقراراً واضحاً.