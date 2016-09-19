491 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 491 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 89 مبايعة بقيمة 422 مليون درهم، منها 47 مبايعة للأراضى بقيمة 378 مليون درهم و 42 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 44 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 177 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم فى منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم فى منطقة الجداف.

و قد تصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 177 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 2 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 2 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها4 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 69 مليون درهم منها 9 رهونات أراضى بقيمة 20 مليون درهم و 22 رهونات فلل وشقق بقيمة 49 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 34 مليون درهم وأخرى فى منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 5 مليون درهم.