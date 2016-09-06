44 مليون ريال عماني قيمة المشاريع بـ “صحار الصناعية”

أوضح المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي مدير عام منطقة صحار الصناعية أن إدارة المنطقة تستعد خلال الفترة المقبلة لافتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية المقامة في المرحلة السابعة للمنطقة بحجم استثمارات يصل إلى 44 مليون ريال عماني.

وأشار البلوشي إلى أن هناك عددا من المشاريع الاستثمارية تحت الإنشاء في المرحلة السابعة ويصل حجم استثماراتها إلى 100 مليون ريال عماني والتي من المؤمل تشغيلها في العام 2017م، مؤكدا بأن نسبة الإشغال في المرحلة السابعة مرتفعة وهناك إقبال من المستثمرين من داخل ومن خارج السلطنة، وتعمل منطقة صحار الصناعية حاليا على استكمال أعمال تطوير المرحلة السابعة وتوفير البنية الأساسية والخدمات والمرافق فيها وتتطلع المنطقة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة في منتصف العام 2017م.

وقال المهندس عبدالقادر البلوشي إن من أهم المشاريع التي سيتم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري مشروع المطاحن الجديدة بصحار وذلك من خلال عطايا الدولية للاستثمار أحد أهم المشاريع الخاصة المقامة في منطقة صحار الصناعية، حيث يمثل هذا المشروع أكبر وحدة صناعية في منطقة الخليج بمجال صناعة الطحين ومشتقاته وتصل تكلفته الاسثمارية الى حوالي ١٥ مليون ريال عماني وتبلغ طاقته الإنتاجية ٢٤٠٠ طن يوميا وقد أقيم المشروع على مساحة تزيد عن ٥٥ ألف متر مربع.

وللاستجابة إلى متطلبات الجودة عمدت شركة عطايا الدولية للاستثمار إلى استخدام التقنيات الحديثة المتطورة في إنتاج الطحين مما سيجعلها أحدث مطحن في السلطنة خاصة والخليج عموما.

وأضاف: سينتج المطحن أكثر من ثلاثين نوعا من الطحين ذي جودة عالية لتلبية طلبات الزبائن المتنوعة بالإضافة الى إنتاج الهريس والجريش بفضل كفاءات ذات خبرة كبيرة ومتمكنة في هذا المجال، حيث يهدف المصنع الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، ومن المؤمل أن يوفر حوالي 250 وظيفة مباشرة وغير مباشرة فضلا عن كسب حصص في أسواق التصدير الخارجي خاصة منها الخليجية واليمنية وأيضا الأسواق الإفريقية.

وقال مدير عام منطقة صحار الصناعية إن المنطقة تسعى لعمل توسعات جديدة والحصول على مساحات إضافية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية نظرا للطلب المتزايد من المستثمرين للاستثمار في المنطقة، علما أن التوسعات الجديدة معتمدة على موافقة الجهات المعنية على توفير مساحات إضافية لمنطقة صحار الصناعية.

وفي هذا الشأن فقد ارتفع عدد المشاريع الموطنة في منطقة صحار الصناعية إلى أكثر من 290 مشروعا بإجمالي استثمارات تجاوز المليار و900 مليون ريال عماني وتسعى المنطقة إلى رفع حجم الاستثمار في المنطقة إلى 2.5 مليار ريال عماني بحلول العام 2020م حسب الخطط الإستراتيجية للمنطقة، كما ارتفع عدد العاملين في منطقة صحار الصناعية إلى أكثر من 13600 عامل يشكل المواطنون منهم 38%، وهناك مساع تبذلها منطقة صحار الصناعية لتوفير نحو 3000 وظيفة عمل للعمانيين بحلول العام 2020 من خلال توطين المزيد من الاستثمارات في المنطقة، حيث تركز المنطقة حاليا على استقطاب بعض القطاعات الحيوية في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا وصناعة الأجهزة والمعدات وأيضا مشاريع القيمة المضافة في مجال الألومنيوم والبلاستيك والحديد، بالإضافة إلى توفير مساحات للمخازن والأعمال اللوجستية.