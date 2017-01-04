439.5 مليار دولار تداولات “دبي للسلع” 2016

اختتمت بورصة دبي للذهب والسلع 2016 محققة أداءً قياسياً، حيث سجلت نمواً بـ36 % مقارنة مع 2015 وخلال العام الماضي سجلت البورصة أعلى حجم تداول سنوي بإجمالي 19.7 مليون عقد بقيمة 439.5 مليار دولار.

وشهد 2016 الكثير من التقلبات متأثراً بأحداث عالمية هامة مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان السبب الرئيسي خلف زيادة أحجام التداول باليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 8 % و167 % على التوالي، فضلاً عن إلغاء الفئات النقدية الكبيرة في الهند.

وحققت بورصة دبي للذهب أعلى معدل اهتمام مفتوح على الإطلاق بواقع 665,058 عقداً بقيمة 9.7 مليارات دولار وسجلت أعلى حجم تداول يومي منذ بدء عملياتها بمعدل 76,835 عقداً في اليوم وكان قطاع العملات هو الأفضل أداء بنمو 34 %.

وتصدرت منتجات الروبية الهندية النمو ضمن فئة العملات مسجلة 34 % نمواً عن العام الماضي.

محفظة الذهب

كما شهدت محفظة منتجات الذهب نمواً 61 % وسجلت كافة منتجات الذهب أداءً قوياً بنمو 19 % لعقود الذهب الآجلة و158 % لعقود كوانتو الذهب.

وشهدت منتجات الذهب في بورصة دبي للذهب والسلع قفزة نوعية محققة نمواً 206 % عن 2015.

وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للسلع: حققنا نمواً غير مسبوق في أحجام التداول ومستويات قياسية في معدلات الاهتمام المفتوح. وواصلنا العمل على استراتيجيتنا الخاصة بالمنتجات عبر إطلاق منتجات مبتكرة مثل عقد الذهب الفوري وعقود الأسهم المفردة الآجلة العالمية.