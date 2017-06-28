422 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات واجراءات بيع ورهن و”إجارة منتهية بالتملك” في دبي اليوم 422 مليون درهم منها 132 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات ونحو 290 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت اليوم 117 مبايعة منها 32 لأراض بقيمة 46 مليون درهم و85 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 86 مليون درهم.

وتقدمت “اليفرة 2” على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم فمنطقة “اليفرة 3” بتسجيلها ثماني مبايعات قيمتها 11 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ أربعة ملايين درهم في منطقة “وادي الصفا 6” تلتها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة “ند حصة”.

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات ثلاث مبايعات في منطقة “نخلة جميرا” الأولى والثانية بقيمة أربعة ملايين درهم لكل منهما والثالثة بثلاثة ملايين درهم.

وتصدرت “جبل علي الأولى” المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 16 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم تلتها منطقة “البرشاء جنوب الرابعة” بتسجيلها 15 مبايعة بمبلغ 11 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 290 مليون درهم منها 17 لأراض بمبلغ 246 مليون درهم و22 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 44 مليون درهم كان أهمها في منطقة “الخليج التجاري” بقيمة 103 ملايين درهم وأخرى في منطقة “ند حصة” بقيمة 43 مليون درهم.