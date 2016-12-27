“إيجل هيلز” تمنح عقداً لمشروعي “العنوان فجيرة ” و “ريزدنسز”

منحت شركة “إيجل هيلز” للاستثمار والتطوير العقاري عقد مقاولات الأعمال البحرية وأعمال التسوية بمشروعي “العنوان فجيرة منتجع وسبا” و “العنوان ريزدنسز الفجيرة منتجع وسبا”.

وأوضح لو بينج الرئيس التنفيذي لشركة “إيجل هيلز” أن الهدف من هذا العقد هو بناء ممشى ومنتزه بحري يمتد على 500 متر، إضافة إلى تحسين الأعمال الإنشائية في المشروع بشكل عام ، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المشروع بحلول عام 2019.

ويقع مشروع العنوان الفجيرة منتجع وسبا في شاطئ العقة بمنطقة شرم الفجيرة، ويبعد 21 كيلومتراً فقط عن دبا الفجيرة من جهة الجنوب، و بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية سيوفر الفندق من فئة خمس نجوم 198 غرفة فندقية، و 5 فيلات بإطلالة شاطئية، و 5 فيلات تطل على الحدائق، كما سيشمل 4 مبان سكنية تضم 170 وحدة سكنية مزودة بساحات ومنتزهات مركزية.